İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Melih Gökçek'ten sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretindeki görüntülerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi.

Melih Gökçek, katıldığı Uyan Türkiyem programında konuya ilişkin çok sert konuştu.

Gökçek, yaptığı açıklamada, "Mübalağa etmiyorum, böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in bu konuşması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

İşte sosyal medyada tepkiye neden olan o görüntü:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anma törenine katılmıştı. Fakat İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak dakikalarca saygısızca dolaştığı dikkat çekmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbede dua esnasında bağdaş kurarak oturmuştu. İmamoğlu'nun dua ederken çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşması nedeniyle de eleştirilmişti.