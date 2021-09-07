İBB başkanı İmamoğlu duyurdu! İBB 1200 TL destek avans başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlar için "Destek Avans" projesi geliştirdi. Bu projeyle, faizsiz ve masraf ödenmeksizin dar gelirli vatandaşlara 60 ila 1200 TL arası maddi destek sağlanacak. Vatandaşa umut olan bu haberi İmamoğlu, "Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz. 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz." cümleleriyle duyurdu. Bunun ardından "İBB 1200 TL destek avans başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İBB 1200 TL DESTEK AVANS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 1200 TL DESTEK AVANSI KİMLER ALABİLİR?

Söz konusu proje ile beraber başvuru şartları da merak konusu oldu. https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ sitesinde belirtilen koşullar şu şekilde sıralandı;

İstanbulkart Destek Avans, DenizBank tarafından kullandırılacak kredi ve kredi kartı kampanyasıdır.

Kampanya'dan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabilir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilecektir TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçmiş olduğunuz İstanbulkartınıza aktarılacaktır . Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank nezdindeki hesabınıza yatırılacak ve İstanbulkart'a herhangi bir yükleme olmayacaktır.

İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak ; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet ), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz . Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kampanya başvurunuzun DenizBank'a iletilmesinden sonra DenizBank tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kredisi onaylanan 18 yaşından büyük bireysel müşteriler (gerçek kişi) için geçerlidir.

DenizBank faiz oranlarında ve kampanya koşullarında değişiklik yapma onaylanan miktarın kullanımı için son kararı verme, müşteriden kefil, teminat ve ek bilgi/ belge isteme, krediye ilişkin tutarı kullandırmama hakkına sahiptir. Başvuruya ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve TC kimlik numarası ile yapılmalıdır.

Başvuru sonucu SMS ile iletilecektir.

Başvurusu onaylanan müşteriler, kredilerini en yakın DenizBank şubesine Nüfus Cüzdanı ve İstanbulkart'ı ile başvurarak kullanabilecektir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi için tahsis ücreti tahsil edilmeyecektir. Hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kampanyada DenizBank değerlendirmesine göre en fazla 12 ay vadede 1.200 TL'ye kadar Sıfır Faizli Kredi fırsatı sunulacaktır Kampanya kapsamında belirtilen bu vade ve tutarın üzerinde bir kullandırım yapılmayacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırımı onaylanan sıfır faizli kredi tutarı İstanbulkart'ınıza talimat oluşacaktır İstanbulkart'ınıza oluşan talimatı kullanabilmeniz için NFC özellikli cep telefonunuza, herhangi bir Biletmatik cihazına, otobüslerdeki ödeme cihazlarına, İstanbulkart'ın geçtiği herhangi bir alışveriş ödeme noktasındaki pos cihazına dokundurmanız yeterlidir.

Sıfır Faizli kredi kampanyasından her müşteri sadece 1 defaya mahsus olarak yararlanabilir. Kampanya kapsamında, 1 defadan fazla sıfır faizli kredi kullanımı mümkün değildir. Sıfır Faizli Kredi Kampanyasına ek olarak kampanya kapsamında müşteriye daha yüksek tutarda faizli kredi tahsisi mümkün ise; SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Müşteriye iletilecek başvuru sonucunda faizli kredilerde ne kadar ön onaylı limit alabileceği de paylaşılacaktır. Müşteri sıfır faizli krediyi kullandıktan sonra İstanbulkart sahiplerine sunulacak avantajlı faiz oranı ile faizli kredisini de, kredi koşullarını tüm DenizBank şubelerinden öğrenerek kullanabilecektir.

Sıfır Faizli Kredi Kampanyasından faydalanmak için DenizBank'ta hesap açılması gerekmektedir.