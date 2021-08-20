İBB Başkanı İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! Büyükada'da eleştiri yağmuruna tutuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Büyükada’da düzenlenen bir etkinliğe katılım gösterdi. İmamoğlu etkinlikte, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ada sakinleriyle bir araya geldi. Organizasyona katılan bir kadın, Büyükada’da belediyenin sokak temizliğine önem vermediğini belirterek, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADAR ADAYI 4 KİŞİ TEMİZLEYEBİLİR Mİ?"

Durumdan rahatsız olduğunu ve konuyu temizlik görevlileriyle de paylaştığını belirten ada sakini, “Neden temizlenmiyor dedim, verdikleri cevap ‘Biz 4 kişiyiz’ oldu. Bu kadar adayı sadece 4 kişi temizleyebilir mi? Sadece soruyorum. Bu konuyla lütfen ilgilenin. Ben bu konuyla ilgili yetkililere mail de atacağım. Adayı da dolaşıp bunu görev edineceğim, fotoğraflayacağım. Hani dediniz ya ‘Ben adayı dolaştım’ diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki ada temizlendi. Ama ben bu adada yaşıyorum ve bu ada temiz değil” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Organizasyona katılan bir başka adalı işe İmamoğlu’na, “İlaçlamanın artmasını rica ederim, sivrisinekten geçemiyoruz” diyerek yine belediyenin yetersiz çalışma yaptığına dikkat çekti.