İBB binası önünde ölü köpekli protesto! Hayvanseverler sokak köpeklerinin durumuna isyan etti

Hayvansever Gürkan Gazoğlu, otoyol kenarında kısırlaştırma işlemi sonrası sokağa bırakılan ve dikişleri açılmış halde bulunan köpeği öldükten sonra İBB önüne getirdi.

Ölümünden İBB'yi sorumlu tutan Gazoğlu, köpeğin cansız bedenini beze sararak belediye önüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gazoğlu, akşam saatlerinde İBB yetkililerince yapıldığı belirtilen suç duyurusu nedeniyle ifade vermeye gitti. İBB güvenlik görevlileri, Saraçhane'deki belediye binası önünde olayı haberleştirmek isteyen iki gazeteciye tepki göstererek polis çağırdı. Telef olmuş köpek, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi. İBB yetkilileri ise yaşananların komplo olduğu gerekçesiyle Gazoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

''KISIRLAŞTIRIP YOL KENARINA BIRAKIYORLAR''

AA'ya konuşan Gürkan Gazoğlu, birçok ünlü ismin destek verdiği "Hayvanlar Olmadan Asla" adlı platformla sokak hayvanlarını beslediklerini ve tedavilerine yardım ettiklerini söyledi.

Köpeği Balaban yolunda bulduğunu ifade eden Gazoğlu, "İBB, köpekleri kısırlaştırmak için topluyor, dikişleri kaynamadan küpesini vurarak hayvanları barınaktan çıkartıp, yol kenarlarına bırakıyor. Hayvanlar mikrop kapıp hastalanıyor ve ölebiliyor. Ölen köpeği diğer köpekler yediği zaman hastalık bulaşıyor. Ormanlara pikniğe giden insanların sağlığı da tehlikede" dedi.

Evinde 30 köpeğe baktığını anlatan Gazoğlu, bu köpeklerin birçoğunun İBB tarafından küpelenmiş, kısırlaştırma operasyonu sonrası atılmış hayvanlar olduğunu belirtti.

''ASIL SUÇLU İBB VETERİNER HİZMETLERİ'DİR''

Dikişli hayvanları tedavi sürecinde evine alarak sahiplendiğini belirten Gazoğlu: "Göz göre göre ölüme atıyorlar. Yazık, günah. Defalarca uyardım, sosyal medyadan paylaştım. Bunu 2 yıl kadar önce Ekrem İmamoğlu'na da söylemiştim. 'Bu hayvanlar, hayvanlara ve insanlara saldırıyor, düzeltin' dedim. Tamam dediler ama bir şey değişmedi. Bu hayvanların yaraları iyileşip karma aşıları yapılana kadar barınaklarda kalmalı. İBB Kısırkaya Barınağında toplu kısırlaştırılan hayvanlar enfekte oluyor. Köylerde köpek sürüleri dolaşıyor. Herkes birbirini suçluyor ama asıl suçlu İBB Veteriner Hizmetleri'dir."

İBB ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gazoğlu, Beyazıt Karakoluna gittiğini, hakkında tutanak tutulduğunu ve adli işlem yapıldıktan sonra serbest kaldığını aktardı.

''BEN HAYVANSEVER BİR VATANDAŞIM''

Gazoğlu, kendisi hakkında söylenenlere tepki göstererek, "Ben solcu, cumhuriyetçi bir insanım. Ama bugün AK Parti'nin, Cumhurbaşkanının adamı oldum. Terörist, provokatör oldum. Ben hayvansever bir vatandaşım. Her gün kan görüyorum. Ben hastalıklı köpek taşıdığım için ve insanları riske atmamak için belediye önünden ayrıldım. Buna müdahale edilmezse hayvanlar ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.