İBB burs açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan eğitim bursunun başvuruları 14 Ekim'de sona erdi. Sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş sürerken, öğrenciler İBB burs açıklandı mı? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları hakkında gergin bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu bursların, başvuru tarihi 14 Ekim'de sona ermişti. Aradan geçen 2 haftanın ardından 30 Ekim'de açıklanması beklenen burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş sürerken, öğrenciler İBB burs açıklandı mı? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmış değil. 30 Ekim tarihinde açıklanması bekleyen öğrenciler, şu saatlerde sonuçlara ulaşamıyor. İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtildi. Sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Duyuruları takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
- Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar