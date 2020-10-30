İBB burs açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları hakkında gergin bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu bursların, başvuru tarihi 14 Ekim'de sona ermişti. Aradan geçen 2 haftanın ardından 30 Ekim'de açıklanması beklenen burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması için heyecanlı bir bekleyiş sürerken, öğrenciler İBB burs açıklandı mı? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs sonuçları henüz açıklanmış değil. 30 Ekim tarihinde açıklanması bekleyen öğrenciler, şu saatlerde sonuçlara ulaşamıyor. İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtildi. Sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Duyuruları takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İBB BURS SONUÇ SAYFASI

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI