İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabında üniversite öğrencilerine umut oldu. İmamoğlu'nun “Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira destek sağlıyoruz” açıklamasıyla birlikte öğrenciler arama motorlarında "İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı 2021? İBB 3200 TL Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI 2021?

İmamoğlu başvuruların alınacağı burslardan bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin yaralandığını belirterek gençelere, “Siz de yararlanın” dedi. Öğrenciler harekete geçti. İBB'nin Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim (bugün) başlıyor.

İBB 3200 TL GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

T.C. vatandaşı olmak, Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, Önlisans veya lisans öğrencisi olmak, Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak, Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Burs başvurusu için ayrıntılı bilgiler İBB’nin Genç Üniversiteli sitesinde yer alıyor.