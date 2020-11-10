İBB burs sonuçları tamamlandı. İBB'den eğitim bursu almaya hak kazanan öğrenciler burslarını alacağı günü heyecanla beklemeye başladı. İBB burs ne zaman yatacak 2020?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Verilecek olan İBB bursları 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapacak. Burs ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi.

İBB BURSU 2020 NE KADAR?

İBB bursu öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlendi.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum yılı girilerek sorgulanabilecek.