İBB, dünya çocuklarını 23 Nisan'da buz pistinde buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da bir araya getiriyor. İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek organizasyon ile farklı kültürlerden 10 yaş altında yüzlerce çocuk, 23 Nisan'ı birlikte kutlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda 7 ülkeden 25 takım katılacak.

Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna'dan 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul BBSK A ve B Takımları ile birlikte 10 takım yer alacak. Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da lansmanı yapılacak organizasyonda maçlar, 20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyon ile farklı kültürlerden çocukların bir arada hoşça vakit geçirmeleri ve Milli Bayramımız olan 23 Nisan'ı birlikte kutlamaları sağlanacak.

Turnuvaya katılacak takımlar şöyle;

İSTANBUL TAKIMLARI:

İstanbul BBSK A

İstanbul BBSK B

Buz Korsanları

Buz Adam

Flash İce

ANKARA TAKIMLARI

Ejderler

Alpler

Gask

Gordion

Yükseliş

YABANCI TAKIMLAR

SK Minsk 2009 - Bellarus

Wild Cats - Ukrayna

Boguslav - Ukrayna

Kryzhynka - Ukrayna

Dnepr1 - Ukrayna

Dner 2 - Ukrayna

Partizan - Sırbistan

Red star 1 - Sırbistan

Red star 2 - Sırbistan

Saint Petersburg - Rusya

HC Krivbass 2009 - Ukrayna

Zagrep - Hırvatistan

Traktor -Rusya

Sarajevo - Bosna

Prohockey Ukrayna

(FOTOĞRAFLI)

DHA