İBB, dünya çocuklarını 23 Nisan'da buz pistinde buluşturuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da bir araya getiriyor. İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek organizasyon ile farklı kültürlerden 10 yaş altında yüzlerce çocuk, 23 Nisan'ı birlikte kutlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda 7 ülkeden 25 takım katılacak.
Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna'dan 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul BBSK A ve B Takımları ile birlikte 10 takım yer alacak. Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da lansmanı yapılacak organizasyonda maçlar, 20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyon ile farklı kültürlerden çocukların bir arada hoşça vakit geçirmeleri ve Milli Bayramımız olan 23 Nisan'ı birlikte kutlamaları sağlanacak.
Turnuvaya katılacak takımlar şöyle;
İSTANBUL TAKIMLARI:
İstanbul BBSK A
İstanbul BBSK B
Buz Korsanları
Buz Adam
Flash İce
ANKARA TAKIMLARI
Ejderler
Alpler
Gask
Gordion
Yükseliş
YABANCI TAKIMLAR
SK Minsk 2009 - Bellarus
Wild Cats - Ukrayna
Boguslav - Ukrayna
Kryzhynka - Ukrayna
Dnepr1 - Ukrayna
Dner 2 - Ukrayna
Partizan - Sırbistan
Red star 1 - Sırbistan
Red star 2 - Sırbistan
Saint Petersburg - Rusya
HC Krivbass 2009 - Ukrayna
Zagrep - Hırvatistan
Traktor -Rusya
Sarajevo - Bosna
Prohockey Ukrayna
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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