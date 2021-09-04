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İBB duyurdu! 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da sabah saat 06.00'dan öğlen saat 14.00'e kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bilgisi verildi.

İBB duyurdu! 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB'den alınan bilgilere göre İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz kullanılabileceği belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

İBB duyurdu! 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacakULAŞIM AKOM'DAN KOORDİNE EDİLECEK

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.

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