İBB duyurdu: "Bugün ücretsiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT) da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bu kapsamda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde "Söz Veriyorum", Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde "Aşk Bir Zamanlar (Gazele)", Ümraniye Sahnesi’nde "Ocak’ta Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde "Nora-Bir Bebek Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde "Amanvermez Avni" oyunu sahnelenecek.