İBB duyurdu! Gece metrosu seferleri yeniden başlıyor: Geçiş ücretine dikkat!

İstanbullu vatandaşların gece saatlerde ulaşımını kolaylaştırmak için yürürlüğe konan "Gece Metrosu" seferleri yeniden başlıyor. Cuma sabahı saat 06.00 ile Pazar günü saat 00.00 arasında kesintisiz işletme yapılacak olan hatları kullanan vatandaşlar çift geçiş ücreti ödeyerek seyahat edecekler.

GECE METROSUNUN HATLARI BELİRLENDİ

6 Mayıs'tan itibaren gece metrosu seferleri yapılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

UZATMA SEFERLERİ YAPILACAK HATLAR BELİRLENDİ

Öte yandan özel bir durum olmadığı sürece uzatma seferleri yapılacak olan metro hatları ise şöyle olacak:

• M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı

• M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

• M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı

• T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

• T3 Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay Hattı

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı

• T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

• F1 Taksim-Kabataş Funiküler

