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  3. İBB duyurdu! Kadına şiddete karşı ''Kadın Destek Hattı'' hizmete girdi

İBB duyurdu! Kadına şiddete karşı ''Kadın Destek Hattı'' hizmete girdi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınların 7/24 ulaşabilmesi için ‘Kadın Destek Hattı’nı kamuoyunun hizmetine sundu. Uygulamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı.

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25 Kasım 2020 Çarşamba 13:07
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