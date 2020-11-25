İBB duyurdu! Kadına şiddete karşı ''Kadın Destek Hattı'' hizmete girdi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınların 7/24 ulaşabilmesi için ‘Kadın Destek Hattı’nı kamuoyunun hizmetine sundu. Uygulamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı.
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