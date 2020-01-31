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  3. İBB duyurdu: Metro hattında çalışmalara devam!

İBB duyurdu: Metro hattında çalışmalara devam!

Yapımı duran metro hatlarında çalışmaların yeniden başlaması için yoğun çaba sarf eden İBB, 12 km'lik 8 istasyonlu Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosunda çalışmaların yeniden başlayacağını açıkladı.

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31 Ocak 2020 Cuma 15:36

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