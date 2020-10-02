İBB duyurdu: Toplu taşımada HES kodu dönemi başlıyor

İBB, koronavirüs salgını dolayısıyla hayata geçirilen HES kodu uygulamasının kişisel ulaşım kartlarına entegre edilmesi için çalışmaları başladı. İçişleri Bakanlığının “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanılması”na yönelik genelgesi kapsamında ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları kapsıyor.

TOPLU TAŞIMADA HES KODU KULLANILACAK

Konuya ilişkin olarak İBB'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede,"İstanbulkart ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması için İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul’daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak. " denildi.

KOVİD'Lİ KİŞİLERİN KARTLARI ASKIYA ALINACAK

Bilgilendirmenin devamında," Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak. Öte yandan, İBB; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DAKİ KART SAYILARI

İBB'nin açıklamasına göre İstanbul'da 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bu kartların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş kartlar. Koronavirüs salgını sürecinde İstanbulkart kullanımında büyük düşüş yaşandı. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart’lardan oluşuyor.6 aylık aktif kullanımda ise 4 milyon 400 bin adedi kişiselleştirilmiş İstanbulkart (Yüzde 36) olan toplam 12 milyon 100 bin İstanbulkart toplu ulaşımda kullanıldı .İstanbul genelinde 1 yıllık rakamlara baktığımızda ise; 5 milyon 200 bini kişiselleştirilmiş İstanbulkart (Yüzde 30) kişileştirilmiş olmak üzere toplamda 17 milyon İstanbulkart kullanımı gerçekleşti.

Hes kodu nedir? Nasıl alınır? Nereden alınır? Ne işe yarar? Ne kadar geçerli?