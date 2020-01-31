İBB Genel Sekreter Yardımcısına suç duyurusu!

İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan nöbetçi cumhuriyet savcılığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, fade verdikten sonra avukatları ile basın açıklaması yaptı.

Avukat Ferah Yıldız, İBB'ye bağlı sanat ve meslek eğitim kurslarında bölge sorumlusu olarak çalışan 20 kişinin, 27 Ocak 2020'de işten çıkarıldığını ve bu konuda yasal yollara başvurduklarını söyledi.

Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Yıldız'ın ardından konuşan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam da 19 Ağustos 2019'da diğer arkadaşlarıyla yıllık izinden döndükten sonra mesaiye başladıkları ilk gün Y.M.Ş'nin kendilerini ofisine davet ettiğini belirterek, "İlk 5-10 dakikalık tanışma faslından sonra evvela bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de kendisine izah ettik. Konuşmamız arasına girerek, şaşkın bir şekilde müdür beye dönüp 'Bunların diksiyonu ne kadar kötü', bize dönüp, 'Siz hiç eğitim almadınız mı?' dedi. Biz tabii böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk." diye konuştu.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI, BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETTİ

Sağlam, toplantının devamında, Y.M.Ş'nin "Bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekar var aranızda." dediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Y.M.Ş Hanım, arkadaşlarımızın el kaldırmasının akabinde, 'Ne kadar da çok bekarınız varmış.' dedi, yine müdür beye döndü, 'Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dedi. Utanç duyduk, arkadaşlarımızla böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık. Çantalarımızdan tutun, gözlükler, eşarplar, sosyal medyada gezen ne kadar aslı astarı olmayan şey varsa önümüze iddia olarak çıktı maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobbinge uğruyoruz 7 aydır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurumsal yapısına saygı duyduğumuz için şimdiye kadar bunları sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı elbette avukatlarımız aracılığıyla arayacağız."

Sağlam ayrıca Y.M.Ş'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz." ifadesini kullandığını söyledi.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 19 Ağustos 2019'da İSMEK Bölge Sorumluları ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü ile İBB Saraçhane binasında, sorumluluklar ve yeni dönem kayıtları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı, toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmediği, giyimi ve kuşamı dolayısıyla hiçbir kadın çalışanın mağdur edilmediği belirtildi.

Daha önce de benzer gerçek dışı haberlerin sosyal medya üzerinden yayınlandığı aktarılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.