İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar duyurdu! İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!

Okulların açılmasına günler kala İstanbul'daki toplu taşıma araçları ve eğitim-öğretime dair bazı yeni düzenlemelere gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan toplantıda yeni tedbirler açıklandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇALRI ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazartesi okulların açılacağı gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verecek.

16 BİN OKUL SERVİSİ YOLLARDA OLACAK

İstanbul'da 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmenin 6 bin 840 okulda yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağını dile getiren Çağlar, 16 bin okul servisinin yollarda olacağını ve 300 bin öğrencinin bu servislerden yararlanacağı bilgisini de paylaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERE DİKKAT

Korsan servis araçlarına dair her türlü düzenlemenin yapılacağını ve korsan servisçilere fırsat verilmeyeceğini belirten Çağlar Servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağını aktaran Çağlar, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşarak vatandaşların trafik yoğunluğu olan bölgelerde tedbirli olmaları konusunda uyardı.