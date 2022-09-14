İBB geri ödemesiz burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İBB geri ödemesiz burs ne kadar, nereden başvurulur?

İBB'nin yapmış olduğu burs duyurusunun ardından başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, başvuru ve burs ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İBB geri ödemesiz burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İBB geri ödemesiz burs ne kadar, nereden başvurulur? Detaylar haberimizde...

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İBB geri ödemesiz burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İBB geri ödemesiz burs ne kadar, nereden başvurulur?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrenciler burs desteği vereceklerini duyurdu. Burs müjdesi ile heyecanlanan öğrenciler, başvuru ve burs ile ilgili detayları internetten araştırmaya başladı. Peki İBB geri ödemesiz burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İBB geri ödemesiz burs ne kadar, nereden başvurulur? İşte detaylar...

İBB GERİ ÖDEMESİZ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Ekrem İmamoğlu'nun "2022-2023 eğitim döneminde 75 bin öğrenciye, geri ödemesiz 4.500 TL burs vereceğiz" diyerek duyurduğu burs müjdesi sonrası öğrenciler burs başvurularının başlayıp başlamadığını merak etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteğimizin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor" paylaşımını yaparak başvuruların 26 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

İBB geri ödemesiz burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? İBB geri ödemesiz burs ne kadar, nereden başvurulur?

Başvuru şartları ise şöyle:

-T.C. vatandaşı olmak
-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
-Önlisans veya lisans öğrencisi olmak
-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
-Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB GERİ ÖDEMESİZ BURS NE KADAR, NEREDEN BAŞVURULUR?

75 bin öğrenciye verilecek olan bursun 4.500 TL olacağı duyuruldu. Başvuru şartlarını taşıyan 75 bin öğrenciye geri ödemesiz bir şekilde burs ödemesi yapılacak.

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