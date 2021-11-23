İBB güncel halk ekmek fiyatları 2021 | İstanbul yeni Halk Ekmek fiyat listesi 2021| Ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Zam mı geldi?

Vatandaşlar İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından halk ekmeğinde de zam olup olmayacağını araştırıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE) konu hakkında bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruya göre; ürünlere yüzde 47'ye varan oranlarda zam geldi. Bu zam haberinin ardından İstanbul'lular yeni halk ekmeği fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, Ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Zam mı geldi? İşte İBB güncel halk ekmek fiyatları 2021 | İstanbul yeni Halk Ekmek fiyat listesi 2021| Detaylar haberimizde...

EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? ZAM MI GELDİ?

İBB iştirakleri arasında yer alan İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47'ye varan oranlarda zam uyguladı.

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gram ekmek 1,25 TL'den satılıyor.

İBB GÜNCEL HALK EKMEK FİYATLARI 2021

Normal ve kepekli 250 gramlık ekmeğin fiyatı 1,25 TL idi ve değişmedi. Diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yapılan zam oranı ise yüzde 12 ile yüzde 47 arasında değişiyor.

Yapılan zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL YENİ HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ 2021

İstanbul Halk Ekmek'e gelen yeni zamla oluşan fiyat tarifesi şöyle:

YULAFLI KEÇİBOYNUZLU KURABİYE (250 gr) 9,75 TL

TEREYAĞLI SUSAMLI KURABİYE (250 gr) 9,75 TL

ALTIN BAHAR (KURU DOMATESLİ) (70 gr) 2,50 TL

ALTIN BAHAR (KUŞ ÜZÜMLÜ) (70 gr) 2,50 TL

KANDİL SİMİDİ (300 gr) 8.25 TL

SOKAK SİMİDİ (100 gr) 1.75 TL

NORMAL EKMEK (250 gr) 1,25 TL

KEPEKLİ EKMEK (250 gr) 1,25 TL

RAMAZAN PİDESİ (365 gr) 1,50 TL

AKDENİZ EKMEĞİ (SADE, KEPEKLİ VE TUZ İLAVESİZ) (50 gr) 0,50 TL

AKDENİZ EKMEĞİ (4'LÜ) (200 gr) 2,00 TL

AKDENİZ EKMEĞİ (8'Lİ) (400 gr) 3,75 TL

MİNNAK BEBE BİSKÜVİSİ (175 gr) 3,50 TL

TAM BUĞDAY UNLU EKMEK (50 gr) 0,60 TL

ÇAVDARLI EKMEK (400 gr) 7,50 TL

ÇÖLYAKLILAR İÇİN GLUTENSİZ EKMEK (50 gr) 0,60 TL

ÇÖLYAKLILAR İÇİN GNK (1000 gr) 15,00 TL

DÜŞÜK PROTEİNLİ GLUTENSİZ EKMEK (50 gr) 0,60 TL

DÜŞÜK PROTEİNLİ GNK (1000 gr) 15,00 TL

SİYEZ UNU (TAM TANE ÖĞÜTÜLMÜŞ) (1000 gr) 15,00 TL

EKMEK CİPSİ (50 gr) 2,50 TL

ALTIN ÇÖREK (50 gr) 1,50 TL

ORGANİK BUĞDAY UNU (1000 gr) 10,00 TL

ÇOK TAHILLI EKMEK (TAHIL AMBARI) (500 gr) 8,50 TL

SANDVİÇ EKMEĞİ (350 gr) 6,00 TL

TAM BUĞDAY UNLU SANDVİÇ EKMEĞİ (400 gr) 6,00 TL

ÇAVDARLI SANDVİÇ EKMEĞİ (400 gr) 6,00 TL

HAMBURGER EKMEĞİ (350 gr) 6,00 TL

TOST EKMEĞİ (670 gr) 8,50 TL

LIGHT TOST EKMEĞİ (500 gr) 8,00 TL

ORGANİK TAM BUĞDAY EKMEĞİ (500 gr) 8,50 TL

TUZ İLAVESİZ TAM BUĞDAY UNLU EKMEK (400 gr) 4,75 TL

TUZ İLAVESİZ ÇAVDARLI EKMEK (400 gr) 4,75 TL

RUŞEYMLİ EKMEK (350 gr) 7,50 TL

TAM BUĞDAY EKMEĞİ (400 gr) 7,50 TL

GALETA-GRİSSİNİ (200 gr) 6,00 TL

ORGANİK TAM BUĞDAY UNU (1000 gr) 10,00 TL

TAM BUĞDAY UNU (SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLMÜŞ) (1000 gr) 9,00 TL

GALETA UNU (500 gr) 7,00 TL

GLUTENSİZ KURU PASTA (250 gr) 13,00 TL

GLUTENSİZ KURABİYE (400 gr) 14,00 TL

ÇAVDARLI EKMEK (50 gr) 0.60 TL