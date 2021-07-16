İBB halk ekmek fiyatları 2021 | İstanbul Halk Ekmek fiyat listesi 2021| Ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da İBB Meclisinde büfe sayılarının artırılması ile gündeme gelen İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) bu kez yapılan zam ile gündeme geldi. İBB'den yapılan açıklamada," İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk Lirası'ndan satılan ekmek, 1.25 Türk Lirası'ndan İstanbullulara ulaşacak" ifadeleri yer aldı. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında İBB halk ekmek fiyatları 2021 | İstanbul Halk Ekmek fiyat listesi 2021 başlıklarını araştırıyor. Bunun yanında İstanbul Halk Ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

İBB HALK EKMEK FİYATLARI 2021 | İSTANBUL HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ekmek fiyatlarında yaptığı zammın ardından işte yeni fiyatlar şu şekilde:

250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL'den 1,25 TL'ye,

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye,

50 gramlık altın çörek 1 TL'den 1,25 TL'ye,

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL'den 5,75 TL'ye,

1 kilogramlık siyez unu 12,5 TL'den 14 TL'ye,

1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

Söz konusu zam 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek.

İBB HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

250 gramlık normal ve kepekli ekmek: 1,25 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği: 7 TL

670 gram tost ekmeği: 5,75 TL

1 kilogramlık siyez unu: 14 TL

1 kilogramlık tam buğday unu: 8 TL