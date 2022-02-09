İBB hesaplarından duyuruldu! Talep patlaması yaşanan halk ekmeğe zam geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi sosyal medya hesabından, halk ekmeğe zam yapıldığını açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi sosyal medya hesabından, halk ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu.
İBB’ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, halk ekmeye zam yapılacağını açıklamış ve
“Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil” ifadesini kullanmıştı.