İBB iflas eşiğinde! Her şey çok güzel olacak diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u borç batağına sürükledi!

'Her şey güzel olacak' diyerek belediye koltuğuna oturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde "İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim" ifadelerini kullanmış, göreve geldiği günden itibaren belediye borçtan kurtulamamıştı. Son olarak, İBB'nin 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde borç sorunu gündeme yansıdı. Açıklanan rakam dudak uçuklatırken, İstanbul'u bekleyen tehlike gözler önüne serildi.

İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde önemli açıklamalara yer veren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin ihalelerde usulsüzlük yapıldığını belirtti. Göksu, "1 Temmuz 2019 ve 31 Mart 2022'de İBB'de yapılan ihale sayısı 15 bin 876. Yüzde 11'ini açık yapmışlar. Geriye kalan yüzde 89, yani 14 bin 53 ihale ise kapalı kapılar arkasında yapılmış. 1 yılda 21B'den yaptıkları ihale sayısı 3 milyar. Asıl skandalı söylüyorum; 2021 yılı Denetim Komisyonu'nda 118 ihaleyi teker teker inceledik, 1 yılda 8 milyarlık ihaledeki yolsuzluk rakamı 1.5 milyar lira. Büyükşehir Belediyesi 25 yılda 28 milyar borçlanmış." dedi.

"3 YILDA GETİRDİĞİNİZ KESİNLEŞMİŞ BORÇ 58 MİLYAR LİRA"

Sözlerini sürdüren Göksu, "3 yılda getirdiğiniz kesinleşmiş borç, 58 milyar lira. Daha vahimini söylüyorum; 2022 yılı borçlanması İSKİ ve İETT ile birlikte yılsonu itibariyle 98 milyar 752 milyona çıkıyor. Tıkır tıkır işleyen İSKİ gibi bir kurumu 3 yılda 5.2 milyar lira borca soktunuz. Sadece popülizm yapmak için bir kurumu maalesef batırıyorsunuz. Sadece İETT'deki karabatak size tarihi vesika olarak yeter. Daha önce CHP İSKİ'den gitti, bu sefer İETT'den gidecek. İBB Başkanı, bu yolsuzluğa ortak değilsen, yüreğin yetiyorsa, raporu yargıya taşımanı bekliyoruz." ifadelerine yer vererek, 2022 yılı sonu itibarıyla borcun 98 milyar liraya çıkacağını ifade etti.

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