İBB ilk kez toplandı! AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili'nden damga vuran sözler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısını yaptı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu 23 Haziran'da milletin iradesinin tecelli ettiğini anlattı. Göksu sözlerine şöyle devam etti "Bu iradeye göre İstanbullular, kararını vermiş ve 5 yıllığına İstanbul'un icra-i faaliyetinde kimlerin sorumlu olacağını tayin etmiştir. Elbette, İstanbul halkının iradesi, her kimi seçerse seçsin bizim için saygındır ve kıymetlidir. İstanbul halkının iradesinin başımız üzerinde yeri vardır."

Seçim sonuçlarının Türk toplumunun demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bütün dünya gösterdiğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:

''23 Haziran seçimleri dolayısıyla özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz AK Parti grubu olarak, milletin iradesinin tecelli etmiş olmasını hiçbir zaman hanemizde kayıp olarak görmeyeceğiz. Bunu milletin iradesinin tecelli yönünü kendi üzerimize vazifelendirilmiş, üzerimize yüklenmiş sorumluluk ve ödev olarak telakki edeceğiz. Milletini iradesini, kayıp ya da kazanç olarak değil, ödev ve sorumluluk olarak görürüz. Bu açıdan 23 Haziran seçim sonuçlarının İstanbul'umuza huzur ve bereket getirmesini diliyorum.''

GÖKSU, AK PARTİ'NİN YENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİ İZLEYECEĞi İLE İLGİLİ DE ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU:

"23 Haziran'da, milletimiz icra-i sorumluluğu Sayın Başkana, karar ve denetim görevini de bizlere vermiştir. Çerçevede özellikle şunu ifade etmek isterim: Biz Cumhur İttifakı'nın Meclis üyeleri olarak, İstanbul'un tarihine, kültürüne, geleceğine, vizyonuna, toplumsal değerlerine ve kente katkı sunacak hangi projeyi getirseniz, hiç tereddüt etmeden destek vereceğimizi bütün herkese ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde, bu toplumun değerleriyle uyuşmayan her hangi bir öneri getirdiğinizde ise bunun geçmemesi için elimizden gelen bütün gayreti ve gücü göstereceğimizi de bilmenizi istiyorum.

"İSTANBUL İÇİN GETİRDİĞİNİZ HER HAYIRLI İŞTE MOTOR, HAYIRLI YANLIŞ GÖRDÜĞÜMÜZ HER İŞTE DE FREN GÖREVİ YAPACAĞIZ"

Biz grup olarak İstanbul için getirdiğiniz her hayırlı işte motor, hayırlı görmediğimiz ve yanlış gördüğümüz her işte de fren görevi yapacağız. Bizler bunları yaparken, bu Meclis'teki tutumumuz asla negatif olmayacak. Asla kişisel polemiklere girmeden, İstanbul'da yaşayan her bir canlının geleceğine katkı üretecek, her şeye destek verirken şu iki temel hususa çok dikkat edeceğiz: Başkan başta olmak üzere hiçbir arkadaşımızla kişisel polemiğe girmeyeceğiz. Hiç kimsenin şahsı ve kişiliğiyle uğraşmayacağız. Asla bir siyasal fırsatçılığın peşinde olmayacağız. Çalışanların hukukunu korumak konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Sorumluluğumuzu unutmadan, İstanbulların, sesi, kulağı ve vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız içerisinde özellikle önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunların geçmesi konusunda ise çok özel gayret göstereceğiz."