İBB İSKİ'den “Dünya Su Günü"nde Farkındalık Etkinlikleri

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İSKİ, "22 Mart Dünya Su Günüö dolayısıyla şehrin farklı noktalarında bir dizi etkinlik düzenledi. Levent Metro İstasyonu'nda su israfı ile ilgili sosyal deney yapılırken, metro, metrobüs ve alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca İSKİ, üniversitelerin katılımıyla bir panel ile çocuklar için tiyatro ve konferans etkinlikleri gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında "Dünya Su Günüö olarak ilan edilen 22 Mart tarihi, dünyanın birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ, bu günün anlam ve önemine binaen şehrin farklı noktalarında bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi.

Dünya Su Günü'nde; su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken etkinlikler ile yaşam kaynağı olan suyun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. İSKİ tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle; canlı yaşamı ve doğal dengenin korunması için büyük önem taşıyan su kaynaklarının bilinçli, duyarlı ve akılcı kullanımının gerekliliği konusunda farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek ve insanları su sevgisi etrafında buluşturmak amaçlandı.

METRO İSTASYONUNDA SOSYAL DENEY

İBB İSKİ tarafından "Su Bilinci Oluşturmak ve Tasarrufa Özendirmekö amacıyla Levent Metro İstasyonu'nda bir sosyal deney gerçekleştirildi. Sosyal deney ile sokak çeşmelerine benzeyen bir sebil kurularak, boşa akan çeşmeye yolcuların müdahale edip etmediği ölçüldü. Sosyal deney ile ilgili hazırlanan video metro, metrobüs, tramvaylarda ve sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Ayrıca alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve İSKİ Şube Müdürlüklerinde stantlar kurularak "Bilinçli Su Tüketimi" ile bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara bilinçli su tüketimi ile ilgili anketler de yapılarak çeşitli hediyeler takdim edildi.

İSKİ ÇALIŞANLARI KAREOGRAFİ YAPTI

İSKİ çalışanları, Terkos Barajı Havzası'nda çevre temizliği yaptıktan sonra, bir araya gelerek İSKİ logosu oluşturdu. Dronlarla çekim yapılan etkinlik için kısa bir video oluşturularak, su havzalarının temiz tutulmasına dikkat çekildi.

PANEL VE KONFERANSLAR DÜZENLENDİ

Dünya Su Günü dolayısıyla panel ve konferanslar da gerçekleştirildi. İSKİ Genel Müdürlüğünde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Su Yönetimi Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesi'nden konukların katılımıyla "Temel İnsan Hakları Bağlamında Sağlıklı Su Hakkıö konulu panel düzenlendi.

İSKİ çocuklar için de su konulu etkinlikler düzenledi. Çocukları "Bilinçli Su Tüketimi" konusunda eğlendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla, "Damlacık Okullarda" tiyatrosu Kağıthane Aşık Veysel İlkokulunda öğrencilere, Kağıthane Kültür Merkezi'nde ise halka açık olarak sergilendi.

İBB Çocuk Meclisi'nin 900 üyesinin katılımıyla İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde İSKİ eğitmenleri tarafından su israfı ile ilgili bilinçlendirme eğitimi de düzenlendi.

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DHA