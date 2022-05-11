İBB İstanbulluları yine mağdur etti! Kar çilesi yerini patlayan su borularına bıraktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Patlayan borulardan akan su yolları adeta göle çevirdi. Vatandaş, haber verilmesine rağmen ekiplerin gelmemesinden şikayet etti.

A+ A-