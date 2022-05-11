İBB İstanbulluları yine mağdur etti! Kar çilesi yerini patlayan su borularına bıraktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Patlayan borulardan akan su yolları adeta göle çevirdi. Vatandaş, haber verilmesine rağmen ekiplerin gelmemesinden şikayet etti.
Okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar, sabah gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Bahçeşehir - Esenyurt yol güzergahında patlayan su borusundan fışkıran su yaklaşık 15-20 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü. Vatandaşlar, durumu İBB görevlilerine haber verdi ancak geri dönüş olmadı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Borudan akan su nedeniyle bölgedeki yol adeta göle döndü. Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
Yüzlerce vatandaş durumu İBB görevlilerine bildirmesine rağmen bölgeye saatlerce hiçbir yetkili gelmedi. Tonlarca suyun boşa aktığı yolda yaşananları görüntüleyen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.
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