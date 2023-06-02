İBB İştiraki Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de Çalışan İşçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Desteklediği İçin İşten Çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi işçi kıyımına devam ediyor. İBB iştiraki Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de çalışan Muhammet Ali Oğlakçı, seçim sürecinde sosyal medya hesabından AK Partili olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği paylaşımlarda bulundu.

'SANA SÖZ KANDİL'E BAHAR GELMEYECEK'

Son olarak 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1.7 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan diyoruz ki sana söz Kandil'e bahar gelmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki adi köpek FETÖ'cüler asla cezaevinden çıkamayacak. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan" sözlerini söylemesi sonra İBB yönetiminin radarına takıldı.

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26 MAYIS'TA İŞTEN ÇIKARTILDI

Söylediği söz yüzünden Muhammet Ali Oğlakçı'ya sistematik olarak bir mobbing başlatıldı. Ağaç A.Ş'de PKK sempatizanı çalışanların olduğu yönündeki şikayetleri sonrasında tehlikeli ve zor işlerin tamamına yönlendirilen Oğlakçı, en son disiplin kurulan sevk edildi. 21 Eylül 2022'de başladığı iş akdi 26 Mayıs 2023'te tek taraflı olarak feshedildi.

'PKK'LI DA OLSALAR ŞİKAYET ETMEYECEKSİN'

Mehmet Ali Oğlakçı, "8 ay önce bu işe girdim. Çalıştığım Ağaç A.Ş'de terörist başı Öcalan için 'Özgürlük mücadelecisi' güzellemeleri yapanları, PKK'nın terör örgütü değil de özgürlük mücadelesi yapanlar olduklarını belirtenleri şikayet ettiğim için 'Sürekli şikayet ediyorsun' dediler. Ben de işimden yana şikayet etmiyorum devlet kurumunun biriminde terör örgütü güzellemeleri yapanları şikayet ediyorum yanıtını verdim. 8 ay boyunca bu sempatizanlarla uğraştım. Bana "PKK'lı bile olsalar şikayet etmeyeceksin" dediler.

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"En ağır işlere beni gönderdiler"

Eski ibb çalışanı iş yerinde kendisine yapılan muameleyi şu cümlelerle anlattı