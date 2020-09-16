İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler: Her şey çok güzel olmadı

Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme isteğine izin verilmedi. İşçiler basın açıklamasının ardından İstanbul'a geri döndü.

İstanbul'dan dün Ankara'ya gelen 4 işçi, bugün de CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. "Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu?" yazılı afiş açan işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Kılıçdaroğlu'nun, "Seçimden sonra işten çıkarılan olursa gelsin görüşelim" dediğini söyleyen işçilere, görevliler izin vermedi. Bunun üzerine işçiler adına basın açıklaması yapan Samet Bulutçu, "Kemal Bey, sözünüz yarıda kaldı. Gönül isterdi ki burada görüşelim, dertlerimizi anlatalım. Sonuçta bizler emekçi insanlarız ve bu milletin fertleriyiz, bu milletin evlatlarıyız. Emekçinin ekmeğine göz dikenleri de emekçinin ekmeğine kan doğrayanları da aziz Türk milletine havale ediyoruz" dedi. 4 işçi basın açıklamasının ardından İstanbul'a hareket etti.