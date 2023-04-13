İBB Kreş Başvurusu 2023 Ne Zaman? İBB Kreş Başvuru Şartları

Çalışan anne ve babalar çocuklarını kreşe bırakabiliyor. İBB bu konuda çalışma yaparak bir kreş oluşturdu. Bu kreşe başvurabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair tüm bilgiler haberimizin detayında.

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İBB Kreş Başvurusu 2023 Ne Zaman? İBB Kreş Başvuru Şartları

İBB tarafından başlatılan proje Yuvamız İstanbul eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına başlatılan ve 0-6 yaş çocukların eğitimle ilgili sıkıntıların giderilmesi İBB Yuvamız İstanbul projesi ile sağlanacak. Ailelerin çocuklarının yararlanacağı İBB kreş başvurusu 2023 ne zaman? İBB kreş başvuru şartları neler gibi merak edilen detaylar ile ilgili açıklamada, yapılan projede ve yeni il sınırlarına dahil olan aileler başvuruda bulunabilecekleri söyleniyor.

Yuvamız İstanbul Projesi Nedir?

İstanbul il sınırlarında bulunan çocukların eğitimleri ile ilgili eşit şartlara sahip olmak için gerçekleştirilen projede okul öncesi yaştaki çocukların eğitimlerinde sağlıklı ve güvenilir şekilde eğitim almaları sağlanmaları düşünülüyor. Projede çalışan anneler içinde istihdam sağlanması planlanıyor.

Kreş Yardımı İBB Yuvam Projesi Hakkında

İhtiyaç sahibi okul öncesi eğitime sahip ailelere yönelik proje eğitim çağındaki çocukların ihtiyaçları için hazırlanmış bir projedir. İstanbul'un birçok bölgesinde açılmış olan kreşlerde her şartlarda çocuklar eğitim görebileceklerdir. Aileler bu konuda İBB kreş başvurusu 2023 ne zaman? İBB kreş başvuru şartları ile ilgili merak ettiklerini şimdiden araştırmaya başladılar. Peki başvurular ne zaman yapılacak işte detaylar;

İBB Kreş Başvurusu Nasıl Yapılacak?

İstanbul’da yaşayan aileler 36 ila 72 ay arasında olan çocuklarını Yuvamız İstanbul web sayfalarından takip ederek online olarak başvuruda bulunabilecek. Proje servis hizmetini kapsamadığından ailelerin kendilerine yakın olan yerler için başvuru yapmaları önem taşıyor. Ayrıca İBB Yuvam projesine birden çok başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecek. Online başvuruların ardından yerleşkeler için kişilerin bizzat başvuruda bulunmaları bekleniyor. Bilgi almak isteyen ailelerin ise İstanbul dışı 0212 153 00 00 numarasından ve Beyaz masa 153'den bilgi almaları gerekiyor.

İBB Kreş Yardımından Kimler Yararlanacak?

İstanbul için düşünülen Yuvamız İstanbul projesine 36-72 ay arasında olan çocuklar yararlanabilecek. Ailelerim çocukları için yapılan projede kontenjan sınırı olduğundan hizmetten yararlanmak için puantaj sisteminden yararlanılması düşünülüyor.

İBB Kreş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

Başvuru şartlarında maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına puantaj sistemine göre yapılan değerlendirmede ön kayıt hakkı doğacak. Ailenin geliri ve ekonomik şartlarına göre sıraya alınacak olan ailelerin çocuklarına gereken eğitim fırsat eşitliği sağlanacak. İhtiyaç sahibi olan aileler ücretsiz olarak çocuklarını kreşe yazdırabilecekler.

İBB 2023 Kreş Yaş Sınırı Ne Olacak?

Başvuru esnasında yaş sınırı elektronik olarak form içinde verilir. Yıla göre 36-72 ay içinde olanlar başvuruda kabul edilecek. Yaşı uygun olmayanlar için sonraki yıllarda başvuru şartları değerlendirilmektedir. 3 ila 6 yaş sınırı arasında olan çocukların yararlanması uygun olan projede her çocuğa ayrı başvuru işlemi yapılması gerekiyor.

İBB Kreş Başvuru Şartları

Tüm çocukları kapsayan uygulama projesinde İBB kreş başvurusu 2023 ne zaman? İBB kreş başvuru şartları gibi konular merak edilmekte. İstanbul projesi olan Yuvamız İstanbul için il sınırlarında ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek. Buna göre yaş sınırı için uygun olanların kayıtları kriterlere göre değerlendirilecektir. Projeye göre başvuru şartları ise şöyle;

  • İstanbul sınırları içinde oturuyor olmak
  • Belirtilen tarihlerde çocukların yaş sınırının uygun olması(37-72 ay arası)
  • Puantaj sistemine göre ailelerin gelir ve sosyal ekonomik durumları
  • Ailelerin muhtaç ve yoksulluk sınırı içinde olduğuna dair belge
  • Ailenin ihtiyaçlarının tespiti ve sosyal inceleme ile değerlendirilmesine göre

İstanbul Yuvam projesi için değerlendirileceklerdir. Kayıtlarda öncelik sırasının puantaj sistemine göre dar gelirli olan ailelerin çocuklarını kapsayacağı bir proje olacak.

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