İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB meclis toplantılarını canlı yayın vereceğini duyurmuştu. İstanbullular da merakla İBB Meclis toplantısı saat kaçta başlayacak? İBB Meclis toplantısı nasıl canlı izlenir?’ gibi soruların cevabını arıyor. 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu meclis toplantılarını canlı olarak vatandaşlara sunuyor. İşte İBB meclis canlı yayın 11 Temmuz Perşembe...

İBB meclis canlı yayın | İBB Meclis Toplantısı Ekrem İmamoğlu canlı izle 11 Temmuz Perşembe

31 Mart’ın ardından 23 Haziran’da 800 bin fark ile yeniden başkan seçilerek görevinin başına ikinci kez gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İBB Meclis toplantısını canlı yayınlayacağını duyurdu. 31 Mart’ın ardından yaptığı canlı yayınların milyonlar tarafından izlenip, popüler olan ve İstanbul dışında da tüm Türkiye, hatta dünyadan da izleyicilere ulaşan İBB Meclis toplantısı canlı yayınının ne zaman olacağı merak ediliyordu. İmamoğlu, daha önceden söz verdiği gibi İBB Meclis toplantısını canlı yayınlayacağını duyurdu. İstanbulluların tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan İmamoğlu, İBB Meclis toplantısı canlı yayınının da saat 13:00’te başlayacağını duyurdu. İşte Ekrem İmamoğlu İBB canlı yayını…

EKREM İMAMOĞLU İBB MECLİS TOPLANTISINI CANLI İZLETİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, söz verildiği gibi İBB Meclis toplantılarını canlı yayınlanacağı kaydedilirken, İstanbulluların alınan tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabileceğinin altını çizdi.

İBB MECLİS TOPLANTISI 11 TEMMUZ PERŞEMBE 2019

Ekrem İmamoğlu, daha önceden yaptığı paylaşımda 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından ilk İBB Meclis toplantısının saat kaçta olacağını da duyurdu. İmamoğlu, İBB Meclis toplantısının 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 13:00’te başlayacağını açıkladı.

İBB MECLİS TOPLANTI NASIL CANLI İZLENİR?

İmamoğlu, daha önce de yaptığı gibi İBB Meclis toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak izletecek. Özellikle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan İmamoğlu, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından İBB Meclis toplantısını canlı olarak izletecek. Ekrem İmamoğlu’nun İBB Meclis toplantısını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz…

18 GÜNLÜK İBB BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE DE CANLI YAYINLANMIŞTI

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı. O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.