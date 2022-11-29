İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? İşte Gencay Özcan biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi çalışmalarını sürdürüyor. İBB Meclis üyeleri arasında yer alan Gencay Özcan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? Merak edenler için Gencay Özcan'ın biyografisi haberimizde...

İBB MECLİS ÜYESİ GENCAY ÖZCAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE GENCAY ÖZCAN BİYOGRAFİSİ

İBB Meclis üyesi Gencay Özcan, 29 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler sigortacılık bölümü ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonometri mezunudur.

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GENCAY ÖZCAN MESLEĞİ NE?

Gencay Özcan'ın mesleği sigorta eksperidir.

GENCAY ÖZCAN HANGİ PARTİDEN?

Gencay Özcan, CHP'den Bahçelievler ve İBB Meclis Üyesi'dir.