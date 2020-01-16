İBB Meclisi İmamoğlu’nun vetosuna direndi

İBB Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vetosuna karşı, kendi kararında direndi. İBB Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında, çeşitli ilçelerde bulunan İBB mülkiyetindeki bazı gayrimenkullerin, bulundukları ilçe belediyesine devri/tahsisi ve bazı parsellerin yeşil alan ilan edilmesiyle ilgili olarak bir karar almıştı. Söz konusu meclis kararları Başkan İmamoğlu tarafından veto edilmiş, kararlar bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilmişti. CHP'nin muhalefet şerhi düştüğü Hukuk Komisyonu'nun raporu İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi, Başkan İmamoğlu tarafından veto edilerek geri gönderilen kararları yeniden görüştü. Çeşitli ilçelerdeki parsel ve tesislerin ilçe belediyelerine devir veya tahsis edilmesiyle ilgili olarak Hukuk Komisyonu'nun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

"Belediye Meclis kararının yeniden görüşülmek üzere iade edilmesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazısı incelenmiş olup; Belediye Meclisi'nin kararına konu taşınmazların hali hazırda ilçe belediyeleri tarafından kullanılmakta olduğu, bazılarının ise mülkiyetinin kısmen veya tamamen ilgili ilce belediyelerine ait olduğu tespit edilmiş olmakla, Belediye Meclisinin 27.11.2019 tarihli kararında ısrar edilmesi uygun görülmüştür."

CHP'nin muhalefet şerhi düştüğü Hukuk Komisyonu'nun raporu İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. İBB'ye ait bazı parsellerin park yapılmak üzere yeşilalan statüsüne alınmasıyla ilgili kararda da Meclis, eski kararında ısrar etti. CHP grubu bu karara da muhalefet şerhi düştü. Meclisin bu kararları kesin olmasına karşın belediye başkanının, kararlar aleyhine idari yargıya başvurma hakkı bulunuyor.

Kaynak: DHA