İBB Meclisi karar aldı! İSPARK otopark ücretlerine yüzde 25 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ikinci birleşiminde Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında dün yapıldı.

Toplantında İSPARK çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için otopark ücretlerine zam yapılması görüşüldü.

ZAM ORANI REVİZE EDİLDİ

Komisyona devredilen söz konusu artış revize edildi. Böylece İSPARK otopark ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılması kararı mecliste oylamaya sunuldu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre İSPARK otopark ücretleri yüzde 25 oranında zamlanmış oldu.

TEVFİK GÖKSU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otopark ücretlerine zam yapmak istediğini kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"" Popülizm ve şovla İSPARK emekçilerinin maaşını artırma sözü veren İBB Başkanı, bu artışı İstanbulluların otopark ücretlerine zam yaparak çıkarmak istiyor. İSPARK emekçilerimizin maaş artışının önünü açacağız ancak İstanbulluların bu yükün altına girmesine izin vermeyeceğiz."

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