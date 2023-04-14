İBB meclisi nisan ayı toplantısında kavga çıktı, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri Tevfik Göksu'nun üzerine yürüdü, ortalık karıştı

İstanbul büyükşehir belediyesi nisan ayı meclis toplantısında büyük gerginlik yaşandı. Tevfik Göksu'nun kadrolaşma ile ilgili söyledikleri CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerini çileden çıkardı. Meclis üyelerinin Göksu'nun üzerine yürümesi ortalığı savaş alanına çevirdi.

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İstanbul büyükşehir belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı çok büyük tartışmalar ve kavga yaşandı., AK Parti İBB meclis grup başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İBB'deki haksız ve usulsüz kadrolaşmadan bahsederek İBB yönetimini eleştirmesi üzerine CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri kürsüde konuşma yapan Göksu'nun üzerine yürüdü. Bir anda meclis üyelerinin bir birinin üzerine yürümesiyle ortalığın karışmasına neden oldu. Oturumu yöneten meclis başkanının oturuma ara vermesi ve güvenliği çağırması da işe yaramadı.

İBB MECLİSİ KARIŞTI CHP VE İYİ PARTİLİ ÜYELER TEVFİK GÖKSU'NUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İBB Meclisi’nin bugün yapılan oturumunda kavga çıktı. Oturumda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İYİ Partili Meclis üyesi Ali Kıdık’ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Dün burada İYİ Partili meclis üyesi metrolarla ilgili hususu söylediğimde ben de ilgili valimizin kararı ile ilgili beyanda bulundum. Bu beyanda bulunmak isterken şöyle bir ifade kullandım. ’İnternetçi’ dedim. Arkadaşım bu ismi çok sevmiş sosyal medya profiline eklemiş. O gün kullandığımda bu ifadeden rencide olabileceğini düşündüm ve rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Şimdi Güngören meydanına büfe koyan büfeci arkadaş bir tweet atmış. ’Özür diledi’ yazmış. İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Söylediğim bu rencide etmek için kullandığım bir ifade değil, zaten çok sevmişsin profiline eklemişsin. Arkadaş da teşekkür etti. Kalkıp da geldi özür diledi diye bir mesaj yayınlamak sana yakışır" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partilerinin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar tekme tokat kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrası meclis oturumuna ara verildi.

SALONDA YUMRUKLAŞMAYA VARAN ARBEDENİN YAŞANDI

Göksu’nu sözleri üzerine İYİ Partili Meclis üyeleri tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis oturumunu yöneten, Meclis Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul oturumu sonlandırdı. Oturumun sonlandırılmasının hemen ardında bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görüldü.

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