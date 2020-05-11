İBB MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI; BORÇLANMA TALEBİ REVİZE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, iç ve dış borçlanma ile yapılacak sosyal yardımlarla ilgili konuları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Yönetim tarafından yapılan 15 teklifin bir kısmı geldiği şekliyle, bir kısmı ise Ak Parti grubunun verdiği değişiklik teklifine göre "teklif karar" şeklinde oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi, koronavirüs nedeniyle Saraçhane'deki Belediye Sarayı Meclis salonu yerine, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplandı. Her meclis üyesinin tekli masalarda, belli bir mesafe aralığında oturduğu toplantıyı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz meclis açılışında birer konuşma yaptı. Basın mensuplarının alınmadığı olağanüstü toplantı canlı yayınlandı.

Tekliflerin tek tek görüşülmesine geçilmesinden sonra, özellikle borçlanma ile ilgili maddelerde tansiyonu yükselten konuşmalar yapıldı. Ak Parti Grubu, borçlanma ile ilgili taleplerin bir kısmında, borçlanma miktarlarının düşürülmesi ile ilgili olarak değişiklik önergeleri verdi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti Grubu, değişiklik tekliflerinin Meclisten geçmesini sağladı. Buna karşın Ak Parti Grubu, İBB yönetimi tarafından sunulan bazı teklifleri de geldiği şekliyle kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Borçlanma teklifleri arasında İBB'nin borçlanmasının yanı sıra, İBB'nin şirketlerinin borçlanma talepleri de yer aldı. Meclis, İGDAŞ, İstanbul Metro ve İSTAÇ'ın borçlanma tekliflerini, miktarları düşürerek kabul etti. Diğer şirketlerin borçlanma teklifleri kabul edilmedi.

"KAHRAMANLIK EDASIYLA BORÇ İSTENİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin borçlanmayı kahramanlık havasına çevirdiğini savunarak, "Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir" dedi.

Bir oldu biti ile İstanbul'un geleceğinin karartılacağını, sakıncalı kararlar alınmasının teklif edildiğini savunan Göksu şunları söyledi:

"Farklı bir algı operasyonuyla, akıllarınca üzerimizde bir mahalle baskısı oluşturmak için kendilerinin bile inanmadığı söylemler ortaya atıyorlar. Neymiş efendim? AK Parti borçlanmalara engel oluyormuş. Neymiş efendim? AK Parti fakir fukaraya yapılacak olan sosyal yardımları engelliyormuş. Aziz İstanbullular, bunların hepsi külliyen yalandır. Bugüne kadar getirdiğiniz tüm borçlanmalara biri dışında "evet" demedik mi? Bu güne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiniz de "hayır" dedik. Biz İstanbullulara ne söz verdik ise o sözlerimizin arkasında duruyoruz. İstanbulluların hayrına olan her şeye "evet" diyeceğiz. Hayrına olmayan şeylere de "hayır" diyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Yapılan konuşmalar

Kaynak: DHA