İBB Meclisi’nde ‘cami’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı ile arasında "cami" tartışması yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İBB Meclisi’nde ‘cami’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı ile arasında "cami" tartışması yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Saraçhane'de Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bir araziden size söz etmek istiyorum. Bizim asla kabul etmeyeceğimiz ve bence bugüne kadar planın uzamasının da nedenini, altyapısını oluşturan 90 bin metrekare bir alan var. Bu alan geçmiş yıllarda ticaret artı depo alanı olarak kullanılıyor. Daha sonra yapılan plan değişikliğiyle depolama alanına dönüştürülmüş. Kişi de gidip başvurmuş; demiş ki "Benim alanım ticaret artı depolama alanıdır. Sen bunu neden depolama alanına dönüştürdün?" Mahkeme ticaret artı depolama alanına dönüştürebilirsin demiş ama usulden de bozmuş. Yani aslında bir mahkeme kararı da yok. Mahkeme kararı olmamasına rağmen bırakın depolama ve ticaret alanına dönüştürülmesi, bu yeni yapılan planda konut artı ticarete çevrilmiş. Hukuken bir garabetin içine gireceğiz. Çünkü tekrar iptal edilecek. Dolayısıyla yine Esenyurt plansız kalacak. Ben bu plan geçerken yaptığım itirazda 5 bin konut diye söylemiştim. 5 bin kişi artacak diye söylemiştim. Ama yaptığınız hesaplarda 5 bin değil 6 bin küsur kişiyi 6 bin 300 civarında yeni insanın oraya gelmesi demek. Niye? 90 binlik bu alan tertler yapıldıktan sonra 60 bin civarında kalıyor. Emsal normalde 1.2 iken 2 emsale çıkarılmış. 2 emsale çıkardığınızda aşağı yukarı 1.30 ile çarptığınızda 150 bin metrekarenin üzerinde fazladan bir inşaat yapıyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yapılan hatanın giderilmesi için bir yerine de hiç ihtiyaç yokken cami konmuş. Bu gerçekten bize yakışmıyor. Sizden rica ediyorum. Lütfen bu konuyu bilimin, ahlakın huzurunda doğru değerlendirelim. Ben yapılan hatadan dönüleceğine inanıyorum. Hızlı bir şekilde Esenyurt'un planının onaylanmasının, Esenyurtlular açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı, "Gaye şov yapmak. Gaye militanlık yapmak. Gaye yalanla bir şeyleri kapatmaya çalışmak. Gaye iftira atmak. Dün geldi itirazların dosyası. Ayıp ya bir belediye başkanına iftira yakışır mı? Öbür dosya da Temmuz ayında gelmiş. Ağustos ayında zaten tatil vardı. Bırak Allah aşkına ya camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz? İstismara sıra geldiğinde camiyi güzel kullanmaya çalışıyorsun. Sen istismar etme. Siz istismar ediyorsunuz. Cami ile ilgili bir şey demiyoruz ki. Donatı ihtiyacı neticede cami de. 92 bin metre dediğiniz yerden evet yüzde 45'ini kesmişiz oraya diğer donatılarla beraber cami de konulmuş. Neyin saygısızlığını yapıyoruz? Senin kafan karışık. Saygısızlığı esas sen yapmaya çalışıyorsun. Belediyesi 3 yıldır imarı olmayan belediyeymiş. Patır patır ruhsat veriyorsun. Bari doğruyu söyle. 5 bin plan yapılmış 2013 senesinde. Binli plan yapılırken 10 ayrı kısma ayrılmış. Bunlardan bir tanesinin hem 5 bini hem bini iptal edilmiş. Mahkeme kararları doğru değilmiş. Ya mahkeme kararını biz vermiyoruz. Mahkeme kararını bizim de aklımız zekamız var biz de değerlendiriyoruz. Mahkeme kararlarıyla ilgili biz de değerlendirmemizi yapıp ona göre komisyondan ve meclise karar alınmasını talep ediyoruz. Senin hoşuna gitmeyebilir. İtirazını yapmışsın zaten. Sizin kafanız o kadar militan ki bir tane 2 bin 460 hektarlık bölge planında bir tane parsele takılmışsınız ve onun üzerinden şov yapmaya çalışıyorsunuz. Ayıptır ya siz belediye başkanısınız. Siz devlet adamısınız. Devlet adamına militanlık ve şahısla ilgilenmek, üzerine gidip öç almaya çalışmak yakışmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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