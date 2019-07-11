İBB Meclisi'nde gerginlik! Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında borçlanma tartışması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında, 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi istenmesine rağmen daha düşük bir rakam için onay verildiğini belirterek durumu eleştirdi.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında geçmişe ilişkin hatırlatmalarda bulunularak "borç verme yetkisi" tartışması yaşandı. Bunun üzerine İmamoğlu, İBB'nin borç yükünün fazla olduğunu, 2019 yılında 1 milyar 300 milyona liraya yakın bir miktarın borçların faizine gideceğini anlattı.

"İstanbul'un bütçe meselesi çok ciddidir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bütçe açıklarının nasıl oluştuğunu pazartesi günü 40 dakika boyunca anlattım. Tekrar izah ettim. Şunu da söyleyeyim, bu ve bunun gibi bilgilendirmeleri de konu geldiğinde anlatacağım. Mali düzendeki şeffaflığı en üst düzeye taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yaratılan en büyük handikap da şudur. Neredeyse 1 milyar 700 milyona yakın paranın tamamı ödemeleri harcanmış. Bu parayı seçildiğimiz andan itibaren biz yönetmeliydik. Doğalı buydu."

İmamoğlu, tespit ettikleri mali açığın çok yüksek ve buna karşılık istedikleri talebin ise çok düşük olduğunu ifade ederek, "Tekrar altını çiziyorum. 2 milyar 225 milyon lira bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacının çok çok altındadır. Ama bu talebimizi yineliyorum. 2 milyar 225 milyon meclisin yetkisindedir. Meclisin yetkisi bu kadardır. Maksimum değeri istiyoruz meclisten. Yettiği kadarı değil. 1 milyar 525 milyon demek istediğimizden çok daha düşük bir rakamdan idareye yetki verilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise 10 yıldır görev yaptığı mecliste daha önce yaşanan borçlanma tartışmalarının tanığı olduğunu, CHP'nin borçlanma yetkisi isteme konusunda hem İBB'de hem de ilçe belediyelerinde nasıl tavır takındığını çok iyi bildiğini söyledi.

GÖKSU: "MANİPÜLASYON YAPMAK ÇOK DOĞRU DEĞİLDİR"

Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar lira borcu var' deniliyor. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok. Üstelik o bahsettiğiniz borç, 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödemesi gereken borçtur. 2036 yılına kadar İBB'nin gelirleri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar güne geçmiş 5 milyar 800 milyon lira borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu kadar. İnsaflı olmak lazım. 'Yüklü borç' diye tarif ettiğiniz o borçları İBB'nin karşılayacak çok daha fazla kaynağı, imkanları ve gücü var. 'İBB'nin 30 milyar, 28 milyar borcu var' diyerek manipülasyon yapmak çok doğru değildir."