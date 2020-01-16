İBB Meclisi'nde kabul edildi! Adalar'daki faytonlara ilişkin karar

Pazartesi günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasına ilişkin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü.

Görüşme sorası teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi.

300 BİN LİRALIK TEKLİF İBB MECLİSİ'NDE ONAYLANDI

Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.