İBB Meclisi’nde Paris Belediyesi ile işbirliği protokolü reddedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifini Fransa'nın Türkiye aleyhtarı siyaseti gerekçesiyle reddetti.

İBB Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Oturuma pazartesi günü İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliğine seçilen Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı.

Mecliste İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmasıyla ilgili Hukuk Komisyonu Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün teklifi ele alındı. Protokol hakkında Hukuk Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu müşterek raporu da meclise sunuldu.

Komisyon görüşünde “Fransa’nın son dönemlerde ülkemiz aleyhine olan sözde Ermeni Soykırımı yalanı ile ilgili yasa çalışması, Barış Pınarı Harekatına karşı tavır, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri aleyhine çalışmaları sebebiyle işbirliği protokolü imzalanması teklifinin reddi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.” denildi.

Komisyon görüşü üzerine mecliste tartışma yaşandı.

- Meclis üyeleri tartıştı

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, komisyon raporunda belirtilen hususları yineleyerek şu an için böyle bir işbirliği protokolü yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar da işbirliğinin hükümetler arası olmadığını, Türkiye’nin dış politikası ile ilgisinin de bulunmadığını, belediyeler arası bir işbirliği olduğunu söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise AK Parti’li Kaynar’ın, Türkiye’yi Fransa ile diplomatik krize sürüklediğini ifade ederek, "Paris gazeteleri yarın 'İBB, Paris Belediyesi ile işbirliğini reddetti' başlıkları ile çıkacaklar." dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise Balyalı’yı kompleks yaptığını öne sürerek kınadı.

Teklif, İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla komisyonların görüşü doğrultusunda reddedildi.

- Şampiyonlar Ligi Finali bileti olanlara ücretsiz ulaşım

Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonlarının müşterek raporu ile 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli seyirci ve organizasyonda görevli kişilerin toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları görüşü ele alındı. Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilen karara göre gerekli belgeleri sunanlar ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

- Tarkan’ın arazisine ret kararı

Sanatçısı Tarkan Tevetoğlu’na ait Bayrampaşa’daki arazi ile ilgili imar dosyası da 7. kez İBB meclisinde ele alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru reddedildi.

Kaynak: AA