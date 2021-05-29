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  3. İBB Meclisinde skandal! Tevfik Göksu konuşurken 2 kez yayını kestiler, bir kez de elektrik kesildi

İBB Meclisinde skandal! Tevfik Göksu konuşurken 2 kez yayını kestiler, bir kez de elektrik kesildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste yaptığı konuşma sırasında iki kez yayın kesilirken, elektrik kesintisi de yaşandı. Tevfik Göksu, bu duruma ilişkin olarak, "Yayın sonra elektrikler kesildi.Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez." dedi.

İBB Meclisinde skandal! Tevfik Göksu konuşurken 2 kez yayını kestiler, bir kez de elektrik kesildi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, Mayıs ayı İBB Meclis Toplantısında konuşma yaparken iki kez canlı yayın kesildi. Skandal bununla  bitmezken Tevfik Göksu konuşurken bu kez de elektrikler kesildi.

Bu duruma AK Partili üyeler ve Göksu, tepki gösterirken en sert tepkiyi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gösterdi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE: İSTANBUL'U KARANLIĞA HASPETMENİZE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Grup Başkanvekilimiz Tevfik Göksu'nun  kürsüde 2 kez konuşması kesildi. Yetmedi elektrikleri de kestiniz. Gerçeklere neden tahammül edemiyorsunuz; muhalefetinizin söz hakkını neden gasp ediyorsunuz?

İstanbul’u da İBB Meclisi’ni de karanlığa hapsetmenize FIRSAT VERMEYECEĞİZ!"

 

 

TEVFİK GÖKSU: YAYINLARI KESMEKLE BİZİM SESİMİZ KESİLMEZ

Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren bir paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi :

"Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz."

 

 

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