İBB Meclisi'nde tek tek oylandı: İlçe belediyelerinin 2023 yılı bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, başkanlığında yapılan toplantıda 39 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri oylandı.

Yapılan oylama sonucu belediyelerin 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK BÜTÇELİ BELEDİYELER BELLİ OLDU

Buna göre en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesinin, en düşük bütçe 107 milyon TL ile Adalar Belediyesinin oldu.

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İŞTE BELEDİYELERİN BÜTÇELERİ

İstanbul'un ilçe belediyelerinin 2023 bütçeleri şöyle:

Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon TL

Üsküdar Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL

Başakşehir Belediyesi 3 milyar 250 milyon TL

Esenler Belediyesi 2 milyar 700 milyon TL

Eyüpsultan Belediyesi 2 milyar 500 milyon TL

Kadıköy Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL

Küçükçekmece Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL

Bahçelievler Belediyesi 2 milyar 393 milyon TL

Bağcılar Belediyesi 2 milyar 350 milyon TL

Ümraniye Belediyesi 2 milyar 300 milyon TL

Pendik Belediyesi 2 milyar 200 milyon TL

Şişli Belediyesi 2 milyar 100 milyon TL

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2 milyar 65 milyon TL,

Beykoz Belediyesi 1 milyar 988 milyon 140 bin TL

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Beşiktaş Belediyesi 1 milyar 988 milyon lira

Sancaktepe Belediyesi 1 milyar 910 milyon 530 bin TL

Kartal Belediyesi 1 milyar 890 milyon TL

Arnavutköy Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL

Maltepe Belediyesi 1 milyar 720 milyon TL

Beylikdüzü Belediyesi 1 milyar 705 milyon TL

Ataşehir Belediyesi 1 milyar 700 milyon TL

Sarıyer Belediyesi 1 milyar 692 milyon TL

Sultangazi Belediyesi 1 milyar 634 milyon TL

Çekmeköy Belediyesi 1 milyar 575 milyon TL

Zeytinburnu Belediyesi 1 milyar 550 milyon TL

Fatih Belediyesi 1 milyar 511 milyon TL

Büyükçekmece Belediyesi 1 milyar 523 milyon TL

Kağıthane Belediyesi 1 milyar 491 milyon TL

Sultanbeyli Belediyesi 1 milyar 450 milyon TL

Tuzla Belediyesi 1 milyar 411 milyon 650 bin TL

Avcılar Belediyesi 1 milyar 360 milyon TL

Silivri Belediyesi 1 milyar 348 milyon TL

Beyoğlu Belediyesi 1 milyar 71 milyon TL

Bakırköy Belediyesi 1 milyar 70 milyon TL

Güngören Belediyesi 1 milyar 34 milyon TL

Bayrampaşa Belediyesi 804 milyon TL

Çatalca Belediyesi 672 milyon 604 bin TL

Şile Belediyesi 485 milyon 232 bin TL

Adalar Belediyesi 107 milyon TL