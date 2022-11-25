İBB Meclisi'nde tek tek oylandı: İlçe belediyelerinin 2023 yılı bütçeleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının beşinci oturumu Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.
Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, başkanlığında yapılan toplantıda 39 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri oylandı.
Yapılan oylama sonucu belediyelerin 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK BÜTÇELİ BELEDİYELER BELLİ OLDU
Buna göre en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesinin, en düşük bütçe 107 milyon TL ile Adalar Belediyesinin oldu.
İŞTE BELEDİYELERİN BÜTÇELERİ
İstanbul'un ilçe belediyelerinin 2023 bütçeleri şöyle:
Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon TL
Üsküdar Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL
Başakşehir Belediyesi 3 milyar 250 milyon TL
Esenler Belediyesi 2 milyar 700 milyon TL
Eyüpsultan Belediyesi 2 milyar 500 milyon TL
Kadıköy Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL
Küçükçekmece Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL
Bahçelievler Belediyesi 2 milyar 393 milyon TL
Bağcılar Belediyesi 2 milyar 350 milyon TL
Ümraniye Belediyesi 2 milyar 300 milyon TL
Pendik Belediyesi 2 milyar 200 milyon TL
Şişli Belediyesi 2 milyar 100 milyon TL
Gaziosmanpaşa Belediyesi 2 milyar 65 milyon TL,
Beykoz Belediyesi 1 milyar 988 milyon 140 bin TL
Beşiktaş Belediyesi 1 milyar 988 milyon lira
Sancaktepe Belediyesi 1 milyar 910 milyon 530 bin TL
Kartal Belediyesi 1 milyar 890 milyon TL
Arnavutköy Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL
Maltepe Belediyesi 1 milyar 720 milyon TL
Beylikdüzü Belediyesi 1 milyar 705 milyon TL
Ataşehir Belediyesi 1 milyar 700 milyon TL
Sarıyer Belediyesi 1 milyar 692 milyon TL
Sultangazi Belediyesi 1 milyar 634 milyon TL
Çekmeköy Belediyesi 1 milyar 575 milyon TL
Zeytinburnu Belediyesi 1 milyar 550 milyon TL
Fatih Belediyesi 1 milyar 511 milyon TL
Büyükçekmece Belediyesi 1 milyar 523 milyon TL
Kağıthane Belediyesi 1 milyar 491 milyon TL
Sultanbeyli Belediyesi 1 milyar 450 milyon TL
Tuzla Belediyesi 1 milyar 411 milyon 650 bin TL
Avcılar Belediyesi 1 milyar 360 milyon TL
Silivri Belediyesi 1 milyar 348 milyon TL
Beyoğlu Belediyesi 1 milyar 71 milyon TL
Bakırköy Belediyesi 1 milyar 70 milyon TL
Güngören Belediyesi 1 milyar 34 milyon TL
Bayrampaşa Belediyesi 804 milyon TL
Çatalca Belediyesi 672 milyon 604 bin TL
Şile Belediyesi 485 milyon 232 bin TL
Adalar Belediyesi 107 milyon TL