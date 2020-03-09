  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İBB Meclisinde Tevfik Göksu'nun sözleri gerginlik yarattı!

İBB Meclisinde Tevfik Göksu'nun sözleri gerginlik yarattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mart ayı meclis toplantısında CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri CHP ve AK Parti üyeler arasında tartışmalara sebep oldu.

Gel Dese Aşk dizisinde küfür sansürsüz yayınlandı! İzleyenlerden tepki yağdıGel Dese Aşk dizisinde küfür sansürsüz yayınlandı! İzleyenlerden tepki yağdı

Ali Babacan'dan parti açıklaması: ''Resmi başvuru bugün olacak''Ali Babacan'dan parti açıklaması: ''Resmi başvuru bugün olacak''

TEM'de korkunç kaza! Trafik kitlendiTEM'de korkunç kaza! Trafik kitlendi

A101 12 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 12 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

 

09 Mart 2020 Pazartesi 17:46

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Gülistan Doku için özel ekip devreye girdi!
Gülistan Doku için özel ekip devreye girdi!
Diyarbakır'da kız kaçırma olayı! 3 yaşındaki kızı 2 kız kaçırdı
Diyarbakır'da kız kaçırma olayı! 3 yaşındaki kızı 2 kız kaçırdı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Batman'da İHA düştü
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Batman'da İHA düştü
Rusya'da yayınlanan Putin'in Erdoğan'ı beklettiği görüntü büyük tepki çekti!
Rusya'da yayınlanan Putin'in Erdoğan'ı beklettiği görüntü büyük tepki çekti!
Bim 13 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bim 13 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Kız çocuğuna asansörde taciz görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı!
Kız çocuğuna asansörde taciz görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı!
Ali Babacan'dan parti açıklaması: ''Resmi başvuru bugün olacak''
Ali Babacan'dan parti açıklaması: ''Resmi başvuru bugün olacak''
A101 7-13 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 7-13 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 12 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 12 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
TEM'de korkunç kaza! Trafik kitlendi
TEM'de korkunç kaza! Trafik kitlendi