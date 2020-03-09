İBB Meclisinde Tevfik Göksu'nun sözleri gerginlik yarattı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mart ayı meclis toplantısında CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri CHP ve AK Parti üyeler arasında tartışmalara sebep oldu.
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09 Mart 2020 Pazartesi 17:46
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