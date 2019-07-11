İBB meclisinde ücretsiz ulaşım kararları -1

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 15 Temmuz, 30 Ağustos ve okulların açıldığı gün ulaşımın ücretsiz olması kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılıyor. Mecliste, 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019'da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşımdan İstanbulkart'ı olmayanların da yararlandırılması kararlaştırıldı.

DHA