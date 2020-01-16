İBB Meclisi'nden Cemevi kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cemevlerinin statüsünün ibadathane olarak değişilmesi kararını reddettiğini duyuruldu.

CEMEVLERİNİN ''İBADETHANE'' STATÜSÜNE ALINMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti komisyon kararına karşı aykırı önerge verdi. CHP ve İYİ Parti, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.

AK Parti adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, komisyon kararını savunarak "ibadethane statüsü"nün TBMM'nin görev ve yetki alanında olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB'nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi.

Yapılan tartışmalar sonrası geçilen oylamada CHP ve İYİ Parti'nin aykırı önergesi oy çokluğu ile reddedildi.

Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

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