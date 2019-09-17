İBB Medya, personel alımı yapacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden olan ve yerel seçimden sonra işten çıkarmaların olduğu Medya A.Ş. için eleman alım ilanı yayımladı.

Medya A.Ş.'nin internet sitesinde yer alan ilanın başlığında, "Takım arkadaşları arıyoruz" denildi. "İstanbul Dijital Medya A.Ş.'nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven takım arkadaşları arıyoruz" denilen ilanda; kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar, kurgu operatörü alınacağı belirtildi.

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DHA