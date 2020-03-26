İBB, "sosyal mesafe" içerikli çıkartma ve broşür hazırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raylı sistem, metrobüs ve otobüslerde güvenli mesafenin korunması için hazırladığı çıkartma ve broşürleri toplu taşıma araçlarına yapıştırdı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler artırılıyor.

Tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesinin ardından, araç koltuklarına da sosyal mesafe standartları getirildi.

İstanbul genelindeki metro ve tramvaylar ile metrobüs araçlarına "Sosyal Mesafenizi Koruyun. Bu Koltuğu Boş Bırakın" çıkartmaları ile bilgilendirici afişler asıldı. İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüslerine ise en kısa sürede afiş ve çıkartmalar yerleştirilecek.

Boş bırakılması gereken koltukların üstüne yapıştırılan çıkartmalar ile bir metre kuralına toplu ulaşım araçlarında da uyulmasını sağlıyor. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyuruluyor.

Otobüs ve metrolarda yüzde 70'e varan yolcu düşüşü sayesinde vatandaşların araç içinde aralıklı seyahat ettiği ve çıkartmalara dikkat ederek oturduğu gözlendi.

Öte yandan, İETT Genel Müdürlüğü, yoğun saatlerde sefer sayısını artırarak otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçecek. İETT otobüslerinde, şoför ve yolcu temasını engellemek amacıyla şoför kabini üretim işlemi büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: AA