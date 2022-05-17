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İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı mı? Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı söylentisi kulisleri alt üst etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınıp İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı mı? Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı söylentisi kulisleri alt üst etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındı mı? Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı söylentisi kulisleri alt üst etti!

SÖZCÜLÜK KALDIRILDI

Bu ifadelerinden sonra söylentilere göre, İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un görevden alındığı ve İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı iddia edildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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