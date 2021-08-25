İBB sözcüsü yaşanan taksi krizini çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, taksi krizine yönelik paylaşım yaptı. Hürriyet gazetesinin "Krizin nedeni plaka ağalığı" manşetini paylaşarak, Krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz" duyurusunda bulundu.
İBB sözcüsü Murat Ongun taksi krizine yönelik kaliteli taksi sistemi getireceğini söyledi. bunun yanı sıra "Bakanlık yetkililerinin de bir avuç 'plaka ağasının' değil 16 milyon İstanbullunun yanında olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTANBULDA TAKSİ KRİZİ
Ongun sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Evet, İstanbul’daki taksi krizinin sebebi tam da bu. Bu krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz. Bakanlık yetkililerinin de bir avuç “plaka ağasının” değil 16 milyon İstanbullunun yanında olacağına inanıyoruz." dedi.
Evet, İstanbul’daki taksi krizinin sebebi tam da bu.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 25, 2021
Bu krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz. Bakanlık yetkililerinin de bir avuç “plaka ağasının” değil 16 milyon İstanbullunun yanında olacağına inanıyoruz. pic.twitter.com/JJVF4luFMq