İBB Spor'dan 7 günde 19 madalya





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor, halter, judo, güreş ve karate alanlarında 7 uluslararası madalya elde etti.

İBB'den yapılan açıklamada, "Amatör branşların önemli adresi olan İstanbul BBSK'nın sporcuları, son bir haftada uluslararası arenada 7, ulusal müsabakalarda 12 olmak üzere toplam 19 madalya kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Olimpiyat ikincisi milli halterci Daniyar İsmayilov'un, San Marino'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda koparmada 154 kilo, silkmede 181 kilo ve toplamda 335 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olduğu belirtildi.

Brezilya'da yapılan grand slamda milli judocu Vedat Albayrak'ın 81 kiloda gümüş madalya kazandığı duyuruldu.

Rusya'daki Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabında mücadele eden sporcular Kutluhan Demir ve Enes Özdemir altın madalya kazanırken, kumite +68 kiloda yarışan sporcu Eda Eltemur'un bronz madalyanın sahibi olduğu açıklandı.

Güreş branşında alt yaş kategorilerinde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda ise 130 kilo gençlerde Fatih Bozkurt ve 48 kilo 15 yaş altında Berat Keskin'in altın madalya, yıldızlar kategorisinde mücadele eden Bahadır Bilal Atayurt'un bronz madalya elde ettiği bildirildi.



Açıklamada, İBB Spor'un mücadele ettiği ulusal yarışmalarda tekvandodan 11, tenisten ise 1 madalya kazandığı aktarıldı.

Kaynak: AA