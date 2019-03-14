İBB tarafından yapılan 'Silahtarağa Tüneli' hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan "Silahtarağa Tüneli" hizmete açıldı. Tünel sayesinde Gaziosmanpaşa ve Eyüp arasındaki 2 kilometrelik mesafe 75 metreye kadar kısaltılarak yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp Silahtarağa bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği "Silahtarağa Tüneli" ve bağlantı yolları tamamlandı. Silahtarağa Tüneli'nin açılmasıyla ilgili düzenlenen basın bilgilendirme programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Silahtarağa Tüneli, Eyüp Silahtarağa Caddesi ile Gaziosmanpaşa Caddesi ve Vardar Bulvarı'nı birbirine bağlıyor. Tek tüp şeklinde inşa edilen tünel her iki yönlü hizmet veriyor. Bugün itibariyle sürücülerin kullanımına açılan tünel sayesinde 2 kilometrelik mesafe 75 metre tünel yol ile geçiliyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR PROJE"

Hizmete açılan tünel ile birlikte İstanbul'da tünel uzunluğunun 23 kilometreye çıktığını kaydededen İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, şunları söyledi:

"Silahtarağa tüneli hem bölge de Gaziosmanpaşa ve Eyüp Sultan arasında önemli bir ulaşım hattını oluşturacak. Onun içinde uzun bir dönemdir. Yapılan çalışmalar neticesinde kullanıma açık hale getirdik. Bu bölgede ki ve Alibeyköy Meydanı'ndaki sıkışıklığı da ortadan kaldıracak önemli bir tünel oldu. Bu tünelle beraber İstanbul'da yaklaşık olarak tünel kilometremiz 23 kilometreye çıktı. Bizler sadece bu tünelleri yaparak hayatı kolaylaştırmaktan öte çevreye de büyük katkımız oluyor. Yapmış olduğumuz karbon monoksit, karbon dioksit salınımlarında azalma oldu. Ayrıca, Günlük yaklaşık bin 865 kilometrelik bir mesafenin tasarrufu sağlanmış olacak. Hedeflediğimiz unsur vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilmek. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanlarımızla beraber bu noktada aktif saha çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde İstanbul'da tünellerle ilgili 2023 ve ötesiyle ilgili birçok vizyon projemiz ve çalışmamız da var. Yaklaşık olarak 181 kilometrelik tünel yolu projelerimiz var. Biz bu tüneli tamamlayarak 10 tünel yolumuzu İstanbul'da yapmış oluyoruz. Bu sayede de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir projeye daha imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatı önemli ölçüde kolaylaşacak."

"EYÜPSULTAN İLÇEMİZ TRAFİK AÇISINDAN İSTANBUL'UN EN İYİ İLÇESİ OLACAK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, tünel ile ilgili, "Alibeyköy'ün trafiği çok sıkıntılıydı. Bununla ilgili şikayetler geliyordu. Bütün trafik Alibeyköy'ün içerisinden geçiyordu . Tünel ile Alibeyköy trafiği büyük ölçüde rahatladı. Önümüzde ki süreçte de zaten tramvayında devreye girmesiyle daha da rahatlayacak. 2019 sonuna doğru "Eyüpsultan ilçemiz trafik açısından İstanbul'un en iyi ilçesi olacak" demiştim. Sözümüzün tecellisi anlamında önemli bir adım atıldı diye düşünüyorum" diye konuştu.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Remzi Köken ise, projeyle ilgili, "Yıllarca beklediğimiz bir tüneldi. Alibeyköy trafiğinin en önemli meselelerinden bir tanesiydi. Hem Küçükköy'den gelen Hem Yeşilpınar'dan gelen Eyüpsultan ve Kağıthane istikametine gitmek isteyenler için önemli bir çıkış noktası oldu. Tramvay da hizmete girdiğinde Alibeyköy trafiği daha da rahatlayacaktır. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ALİBEYKÖY MEYDANI'NDAKİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Tünel projesi hizmete girmeden önce Eyüp-Haliç yönünden gelen ve Yıldız Tabya ile Vardar Bulvarı'na gitmek isteyen sürücüler Alibeyköy Cami'nin bulunduğu meydandan "U" dönüşü yapmak zorunda kalıyordu. Bu durum da araçların daha uzun mesafe kat etmelerine ve bölgedeki trafik yoğunluğunun artışına neden oluyordu. Tünelin hizmete girmesiyle Eyüpsultan'dan gelen ve Karadolap, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar'a gitmek isteyen sürücüler Alibeyköy'e girmeden doğrudan Vardar Caddesi'ne çıkacak. Bu sayede Alibeyköy Meydanı başta olmak üzere bölgedeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Mesafelerin kısalmasıyla zaman ve yakıt sarfiyatından tasarruf sağlanacak.

TÜNELLERLE MESAFELER KISALACAK TRAFİK RAHATLAYACAK

Silahtarağa Tüneli'nin hizmete girmesiyle İstanbul'da yapımı tamamlanan tünel sayısı 11'e, toplam tünel uzunluğu ise yaklaşık 23 kilometreye yükseldi. Toplam 10,5 kilometre uzunluğa sahip Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. 2023'de toplam 94,64 kilometre uzunluğunda 15 tünelin, 2023 sonrasında ise 54,25 kilometre uzunluğunda 13 tünelin hizmete alınması planlanıyor. Böylece 2023 sonrasında İstanbul genelinde toplam 181 kilometre uzunluğunda 51 tünel ile mesafeler kısalacak trafik rahatlayacak.

DHA