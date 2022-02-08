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  3. İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sera bölgesinde yapılan köprünün inşaatı yarıda kalınca, iddiaya göre şiddetli yağmurun da etkili olmasıyla derede taşma oldu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımına başlanan, sera bölgesinde  köprünün inşaatı yarıda kalınca, iddiaya göre şiddetli yağmurun da etkili olmasıyla dere taştı. Dereden taşan sular nedeniyle çevredeki seralar sular altında kalırken, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Ahmet Cin, "Maalesef önceki kar olayından sonra bu tedbirlerin mutlaka önceden alınması gerekiyordu. Göçbeyli'de de yeni bir zafiyet ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

SIKINTILARI DİNLEDİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Göçbeyli halkının sıkıntılarını dinleyerek vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Öte yandan İBB çalışanlarının tıkanan köprünün menfezlerini iş makinalarıyla açmaya çalıştığı görüldü.

İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

"VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE SAHADAYIZ"

Ahmet Cin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu sözlere yer verdi;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ancak yıllardır tamamlanamayan
Köprü inşaatının tıkanan künkleri Göçbeylimizde sele neden oldu. Selin neden olduğu aksaklıklarla mücadele için vatandaşlarımızla birlikte sahadayız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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