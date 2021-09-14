İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı!

YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci yurt arayışına başladılar. Evlerine ve yaşadıkları şehirlere uzak tercihler yapan ve açıklanan sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için başvuru işlemlerini resmi internet sitesinde paylaştı. Videolu anlatımını ise İBB Meclis Üyesi Kazım Akşahin Twitter hesabında paylaştı. Bunun ardından İBB yurtlarına başvuru yapan adaylar, başvuruların açıklanmasını bekliyordu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda, adaylara yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda, “İBB’nin ilk kez üniversite yurtları bu dönemde oldu. Kız öğrencilerimiz için hazırladığımız yurtların başvuru sonuçları açıklandı” dedi.

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